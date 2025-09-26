Магнітна буря 26 вересня: чи буде загроза для метеозалежних

Магнітна буря / © Credits

У п’ятницю, 26 вересня, геомагнітна обстановка на Землі залишатиметься спокійною. За прогнозом британської геологічної служби BGS, у цей день очікується «тиша», без суттєвих збурень магнітосфери.

Показники індексу К, що відображають силу магнітних бур, перебуватимуть на низькому рівні — близько 1,7 бала. Це означає, що серйозних коливань поля не передбачається, і вплив на самопочуття більшості людей буде мінімальним.

Фахівці пояснюють, що швидкість сонячного вітру поступово зменшується, оскільки вплив корональних дір слабшає. Тому 26 вересня прогнозують спокійні умови, на відміну від попередніх днів, коли відбувалися активніші збурення.

Таким чином, 26 вересня можна вважати відносно спокійним днем у плані геомагнітної активності, без суттєвих ризиків для роботи техніки та здоров’я людей.

Магнітна буря 26 вересня / Фото: Meteoagent

Нагадаємо, після двадцятирічної паузи Сонце різко посилило свою активність. За прогнозами NASA, це може призвести до потужних сонячних бур, що несуть загрозу перебоям у роботі зв’язку та енергомереж.