Магнітна буря 26 жовтня: кому буде найгірше і як себе вберегти

Суттєвих магнітних бур на Землі не прогнозують / © ТСН.ua

Реклама

У понеділок, 26 жовтня, сильна магнітна буря не очікується.

За даними триденного прогнозу NOAA, планетарний індекс Kp протягом доби переважно становитиме 2, а наприкінці дня може піднятися приблизно до 2,33.

Реклама

Водночас прогноз може оновлюватися, адже активність Сонця змінюється. Тому для точного розуміння ситуації варто стежити за свіжими даними космічної погоди, особливо якщо показники почнуть помітно зростати.

Реклама

Чому виникають магнітні бурі на Землі

Магнітні бурі пов’язані з процесами, які відбуваються на Сонці. Сонячні спалахи та викиди корональної маси можуть супроводжуватися вивільненням значної кількості енергії.

Під час цих явищ у космічний простір потрапляють потоки заряджених частинок, серед яких протони та електрони.

Коли збурення сонячного вітру досягають магнітосфери Землі, вони можуть спричиняти коливання її магнітного поля. Інтенсивність цих коливань залежить від характеристик сонячного вітру та взаємодії міжпланетного магнітного поля із земною магнітосферою.

Як зменшити вплив магнітних бур

Нормалізувати сон. Спати не менше восьми годин на добу

Збалансувати водний баланс. Пити протягом дня чисту воду

Передивитися щоденний раціон. Надати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю

Новини партнерів

Новини партнерів