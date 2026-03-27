Магнітна буря 27 березня: скільки балів вона буде

Магнітна буря.

Сьогодні, 27 березня, геомагнітна активність буде досить спокійною. Магнітна буря опуститься до зеленого рівня. Очікується К-індексом 2,7.

Про це стало відомо з даних Мeteoagent та Британської геологічної служби.

Науковці повідомили, що швидкість сонячного вітру продовжує знижуватися. Вплив корональної діри та наслідки короткочасного випромінювання корональної маси слабшають.

Загалом наступні кілька днів будуть спокійні геомагнітні умови з невеликою ймовірністю активного періоду.

Магнітна буря 27 березня. Фото: Мeteoagent.

Гомагнітну активність можуть сильно відчути метеозалежні, люди із захворюваннями нервової системи, хто страждає на хронічні захворювання. Магнітні бурі впливають на сон і настрій, можуть викликати головний біль і мігрень, підвищувати артеріальний тиск тощо.