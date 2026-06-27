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Магнітна буря 27 червня: яка її потужність
Сьогодні геомагнітне поле буде спокійним.
Сьогодні, 27 червня, сонячна активність слабка. Магнітна буря зеленого рівня — К-індекс 3,7.
Про це повідомили meteoagent та Британська геологічна служба.
Наразі немає відомих корональних вибухів маси (CME), спрямованих на Землю. Сонячна активність, ймовірно, зросте, оскільки велика та складна активна область повністю повернулася на сонячному диску та з'явилася в полі зору.
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