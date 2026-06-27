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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
347
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1 хв

Магнітна буря 27 червня: яка її потужність

Сьогодні геомагнітне поле буде спокійним.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Магнітна буря

Магнітна буря / © Колаж ТСН

Сьогодні, 27 червня, сонячна активність слабка. Магнітна буря зеленого рівня — К-індекс 3,7.

Про це повідомили meteoagent та Британська геологічна служба.

Наразі немає відомих корональних вибухів маси (CME), спрямованих на Землю. Сонячна активність, ймовірно, зросте, оскільки велика та складна активна область повністю повернулася на сонячному диску та з'явилася в полі зору.

Магнітна буря 29 червня. Фото: meteoagent

Магнітна буря 29 червня. Фото: meteoagent

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
347
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