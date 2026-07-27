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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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926
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Магнітна буря 27 липня: що відомо

За даними науковців, геомагнітна ситуація залишатиметься переважно спокійною.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Associated Press

У понеділок, 27 липня, очікується слабка сонячна активність. Магнітна буря буде зеленого рівня — К-індекс 3,7.

Про це стало відомо з даних Мeteoagent і Британської геологічної служби.

Геомагнітна ситуація найближчим часом, ймовірно, залишатиметься переважно спокійною. Водночас не виключені короткочасні періоди підвищеної активності, оскільки швидкість сонячного вітру все ще буде вищою за звичайний фоновий рівень.

Магнітна буря 27 липня. Фото: Мeteoagent.

Магнітна буря 27 липня. Фото: Мeteoagent.

Магнітна буря (геомагнітна буря) — це тимчасове збурення магнітного поля Землі, яке виникає через активність Сонця. Найчастіше спостерігаються слабкі або помірні геомагнітні збурення. Для більшості людей вони проходять непомітно.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
926
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