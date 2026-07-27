Магнітна буря 27 липня: що відомо

Магнітна буря. / © Associated Press

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У понеділок, 27 липня, очікується слабка сонячна активність. Магнітна буря буде зеленого рівня — К-індекс 3,7.

Про це стало відомо з даних Мeteoagent і Британської геологічної служби.

Геомагнітна ситуація найближчим часом, ймовірно, залишатиметься переважно спокійною. Водночас не виключені короткочасні періоди підвищеної активності, оскільки швидкість сонячного вітру все ще буде вищою за звичайний фоновий рівень.

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Магнітна буря 27 липня. Фото: Мeteoagent.

Магнітна буря (геомагнітна буря) — це тимчасове збурення магнітного поля Землі, яке виникає через активність Сонця. Найчастіше спостерігаються слабкі або помірні геомагнітні збурення. Для більшості людей вони проходять непомітно.

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