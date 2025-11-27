ТСН у соціальних мережах

Магнітна буря 27 листопада: чого очікувати від сонячної активності

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Магнітна буря.

Магнітна буря.

У четвер, 27 листопада, Україну накрила потужна магнітна буря. Вона піднялася до червоного рівня - К-індекс 6.

Про це повідомили meteoagent та Британська геологічна служба.

Швидкість сонячного вітру залишається підвищеною через дві корональні діри, що збільшує ймовірність окремих незначних штормових інтервалів - STORM G1). Ймовірність зменшуватиметься зі зменшенням швидкості вітру.

Магнітна буря 27 листопада. Фото: meteoagent.

Магнітна буря 27 листопада. Фото: meteoagent.

