Магнітна буря 27 листопада: чого очікувати від сонячної активності
У четвер, 27 листопада, Україну накрила потужна магнітна буря. Вона піднялася до червоного рівня - К-індекс 6.
Про це повідомили meteoagent та Британська геологічна служба.
Швидкість сонячного вітру залишається підвищеною через дві корональні діри, що збільшує ймовірність окремих незначних штормових інтервалів - STORM G1). Ймовірність зменшуватиметься зі зменшенням швидкості вітру.