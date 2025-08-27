Магнітна буря 27 серпня: чого очікувати від сонячної активності

Магнітна буря. / © Associated Press

Реклама

У середу, 27 серпня, активність Сонця буде середнього рівня - К-індекс 3.7. Втім, суттєвих магнітних бур не очікується.

Про це повідомляє ресурс Меteoagent.

Очікується, що геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. За останню добу на Сонці відбулося 12 спалахів класу С та два спалах класу М, найбільший з яких М3,4.

Реклама

Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М3,4 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. М

Магнітна буря 27 серпня. Фото: meteoagent.

Зауважимо, метеозалежні люди можуть відчувати погіршення самопочуття. Нездужати можуть вагітні, літніх люди та та, хто має хронічні захворювання. Часто під час магнітних бур виникає головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому та безсоння.

Як повідомлялося, у деяких людей після сонячних променів з’являється висип, свербіж або печіння. Причиною може бути так звана алергія на сонце — група шкірних реакцій на ультрафіолетове випромінювання.