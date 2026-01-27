ТСН у соціальних мережах

Магнітна буря 27 січня: що відомо

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей.

Віра Хмельницька
Магнітна буря

Магнітна буря / © pixabay.com

У вівторок, 27 січня, магнітна буря залишається на слабкому рівні. Очікується К-індекс 3,3 (зелений рівень).

Про це свідчать дані Мeteoagent та інформація Британської геологічної служби.

За даними науковців, вплив корональних дір поступово зменшується, а швидкість сонячного вітру має тенденцію до зниження. Однак, окремі активні періоди геомагнітної активності не можна виключати протягом наступних кількох днів.

Магнітна буря 27 січня. Фото: Мeteoagent.

Магнітна буря 27 січня. Фото: Мeteoagent.

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей. Особливо схильні — метеозалежні, літні, гіпертоніки та люди з хронічними захворюваннями.

Медики наголошують, що правильний спосіб життя допомагає легше адаптуватися до магнітних коливань та зберегти стабільне самопочуття.

Як повідомлялося, вчені назвали дати, коли Землю накриють магнітні бурі у січня 2026-го.

