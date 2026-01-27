- Дата публікації
Магнітна буря 27 січня: що відомо
Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей.
У вівторок, 27 січня, магнітна буря залишається на слабкому рівні. Очікується К-індекс 3,3 (зелений рівень).
Про це свідчать дані Мeteoagent та інформація Британської геологічної служби.
За даними науковців, вплив корональних дір поступово зменшується, а швидкість сонячного вітру має тенденцію до зниження. Однак, окремі активні періоди геомагнітної активності не можна виключати протягом наступних кількох днів.
Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей. Особливо схильні — метеозалежні, літні, гіпертоніки та люди з хронічними захворюваннями.
Медики наголошують, що правильний спосіб життя допомагає легше адаптуватися до магнітних коливань та зберегти стабільне самопочуття.
