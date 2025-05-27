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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Різне
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Магнітна буря 27 травня: чого очікувати від сонячної активності

Зауважимо, що магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Associated Press

У вівторок, 27 травня, магнітна буря значно послабиться і сягне зеленого рівня - К-індексу 2.67.

Про це повідомляє моніторинговий портал meteoagent.

Зауважимо, що від 22 травня активність Сонця послабилася. Останні дні магнітні бурі не підіймалися вище жовтого рівня.

Зауважимо, що магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей як за кілька днів до початку, так і за кілька днів після закінчення геошторму. Зокрема, погіршується стан метеозалежних, вагітних, а також тих, хто має хронічні захворювання.

Нагадаємо, раніше астрофізикиня Олена Компанієць розповіла, звідки беруться магнітні бурі, що саме стоїть за цим явищем, чи справді вони стали траплятися частіше останнім часом і наскільки надійними є прогнози так званої космічної погоди.

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Дата публікації
Кількість переглядів
2373
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