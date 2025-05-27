Магнітна буря 27 травня: чого очікувати від сонячної активності

Магнітна буря. / © Associated Press

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У вівторок, 27 травня, магнітна буря значно послабиться і сягне зеленого рівня - К-індексу 2.67.

Про це повідомляє моніторинговий портал meteoagent.

Зауважимо, що від 22 травня активність Сонця послабилася. Останні дні магнітні бурі не підіймалися вище жовтого рівня.

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Зауважимо, що магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей як за кілька днів до початку, так і за кілька днів після закінчення геошторму. Зокрема, погіршується стан метеозалежних, вагітних, а також тих, хто має хронічні захворювання.

Нагадаємо, раніше астрофізикиня Олена Компанієць розповіла, звідки беруться магнітні бурі, що саме стоїть за цим явищем, чи справді вони стали траплятися частіше останнім часом і наскільки надійними є прогнози так званої космічної погоди.