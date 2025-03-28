Магнітна буря 28 березня: яка буде її потужність

Магнітна буря. / © Associated Press

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В Україні не вщухають магнітні бурі. У п’яницю, 28 березня, фіксують червоний рівень небезпеки - К-індекс 5.

Про це повідомляє ресурс meteoagent.

Тривалий час панує потужна магнітна буря. Вже два тижні вона червоного рівня та відповідає К-індексам 5, 6 та 7. Зауважимо, що саме цей індекс описує, наскільки буря сильна.

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Фахівці наголошують, що на магнітні бурі реагує близько 75% населення світу. Під час сонячних збурень людина може відчувати головний біль та мігрень, прискорене серцебиття, безсоння, загальне нездужання, підвищення чи зниження тиску тощо.

Щоб поліпшити своє самопочуття, медики радять зменшити фізичні навантаження та врівноважити емоційний стан.