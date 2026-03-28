- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 884
- Час на прочитання
- 1 хв
Магнітна буря 28 березня: яка її потужність
Активність Сонця послабилася завдяки тому, що швидкість сонячного вітру почала зменшуватися.
Сьогодні, 28 березня, очікується слабка магнітна буря. За даними науковців, активність Сонця буде з К-індексом 2 (зелений рівень).
Про це стало відомо з даних Мeteoagent і Британської геологічної служби.
Швидкість сонячного вітру продовжує знижуватися до фонових рівнів. Очікується спокійна геомагнітна активність та тихі метеоумови.
Зауважимо, що навіть незначні геомагнітні коливання можуть відчуватися людьми з підвищеною чутливістю до змін погоди чи метеозалежні. Саме тому варто подбати про регулярний і достатній сон, уникати перевтоми, підтримувати водний баланс і вживати збалансовану їжу.