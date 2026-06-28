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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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80
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Магнітна буря 28 червня: яка буде активність Сонця

Наразі, за даними науковців, значних сонячних збурень не очікується.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Магнітна буря

Магнітна буря / © Associated Press

У неділю, 28 червня, очікується магнітна буря середньої потужності. Вона відповідатиме К-індексу 4 (жовтий рівень).

Про це повідомили meteoagent та свідчать дані Британської геологічної служби.

Наразі, за даними науковців, немає відомих корональних вибухів маси, спрямованих на Землю. Подальші активні періоди можливі завдяки збереженню впливу кррональних протягом вихідних, але з тенденцією до зниження.

Магнітна буря 28 червня. Фото: meteoagent

Магнітна буря 28 червня. Фото: meteoagent

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
80
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