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Магнітна буря 28 червня: яка буде активність Сонця
Наразі, за даними науковців, значних сонячних збурень не очікується.
У неділю, 28 червня, очікується магнітна буря середньої потужності. Вона відповідатиме К-індексу 4 (жовтий рівень).
Про це повідомили meteoagent та свідчать дані Британської геологічної служби.
Наразі, за даними науковців, немає відомих корональних вибухів маси, спрямованих на Землю. Подальші активні періоди можливі завдяки збереженню впливу кррональних протягом вихідних, але з тенденцією до зниження.
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