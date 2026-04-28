Магнітна буря 28 квітня: що відомо

Магнітна буря / © Associated Press

Реклама

У вівторок, 28 квітня, активність Сонця перебуватиме на зеленому рівневі. Очікується слабка магнітна буря з К-індексом 1,7.

Про це свідчать дані Мeteoagent та Британської геологічної служби.

Наразі геомагнітна активність слабка. Втім, Сонце було активним і за останні 24 години випустило серію рентгенівських спалахів класу C та кілька спалахів класу M. Якщо відбувся викид корональної маси, то найближчими днями магнітна буря посилиться і може досягнути STORM G2.

Реклама

Магнітна буря 28 квітня. Фото: Мeteoagent.

Новини партнерів