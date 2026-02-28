Магнітна буря 28 лютого: яка її потужність

Магнітна буря. / © Associated Press

У суботу, 28 лютого, очікується магнітна буря середньої потужності - з К-індексом 4.3.

Про це стало відомо з даних Мeteoagent та Британської геологічної служби.

Сонячний вітер все ще відчуває вплив високошвидкісного потоку корональних дір. Очікується, що геомагнітні умови залишатимуться переважно на спокійному рівні. Водночас залишається невелика ймовірність деяких окремих активних періодів.

Магнітна буря 28 лютого. Фото: Мeteoagent.

Магнітні бурі здатні впливати на організм людини протягом кількох днів - як до її початку, так і після її завершення. Найбільше піддаються впливу метеозалежні, люди з хронічними захворюваннями або ті, хто перебуває під впливом стресу.