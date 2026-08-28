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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Магнітна буря 28 серпня: яка буде її потужність

Більшість людей не відчувають впливу магнітних бур, однак деякі можуть мати погіршення самопочуття.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Магнітна буря

Магнітна буря / © Associated Press

У п’ятницю, 28 серпня, Україну накрила потужна магнітна буря. Активність Сонця досягнула червоного рівня — К-індексу 5.7.

Про це повідомили Мeteoagent і Британської геологічної служби.

Надійшов високошвидкісний потік сонячного вітру з корональної діри. Кілька днів геомагнітні умови були спокійні, але після початку цього високошвидкісного потоку вони посилилися. Очікується магнітна буря рівня G1.

Магнітна буря 28 серпня. Фото: Мeteoagent.

Магнітна буря 28 серпня. Фото: Мeteoagent.

Щоб легше пережити дні магнітних бур, фахівці радять:

  • дотримуватися режиму сну;

  • пити достатньо води;

  • уникати надмірних фізичних навантажень;

  • більше гуляти на свіжому повітрі;

  • обмежити алкоголь, надлишок кофеїну та важку їжу;

  • контролювати артеріальний тиск.

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