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Магнітна буря 28 серпня: яка буде її потужність
Більшість людей не відчувають впливу магнітних бур, однак деякі можуть мати погіршення самопочуття.
У п’ятницю, 28 серпня, Україну накрила потужна магнітна буря. Активність Сонця досягнула червоного рівня — К-індексу 5.7.
Про це повідомили Мeteoagent і Британської геологічної служби.
Надійшов високошвидкісний потік сонячного вітру з корональної діри. Кілька днів геомагнітні умови були спокійні, але після початку цього високошвидкісного потоку вони посилилися. Очікується магнітна буря рівня G1.
Щоб легше пережити дні магнітних бур, фахівці радять:
дотримуватися режиму сну;
пити достатньо води;
уникати надмірних фізичних навантажень;
більше гуляти на свіжому повітрі;
обмежити алкоголь, надлишок кофеїну та важку їжу;
контролювати артеріальний тиск.