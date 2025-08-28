- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 378
- Час на прочитання
- 1 хв
Магнітна буря 28 серпня: яка її потужність
Зелений рівень відповідає слабкій магнітній бурі.
Сьогодні, 28 серпня, Сонце не активне, а тому суттєвих магнітних бур не очікується. Геомагнітна активність матиме К-індекс 2,7 (зелений рівень).
Про це повідомляє ресурс meteoagent.
За останню добу сонячна активність була на помірному рівні - відбулося два спалахи класу С та один спалах класу М1, який може спровокувати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі.
Магнітні бурі впливають на самопочуття та емоційний стан. Зокрема, може виникати головний біль, аритмія, з'являється агресія, тривога, втома, погіршується сон. Важливо у такі дні відмовитись від стимуляторів - на кшталт кави, гарно харчуватися, більше рухатися і стати достатню кількість часу.