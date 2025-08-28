ТСН у соціальних мережах

Магнітна буря 28 серпня: яка її потужність

Зелений рівень відповідає слабкій магнітній бурі.

Магнітна буря. / © ТСН.ua

Сьогодні, 28 серпня, Сонце не активне, а тому суттєвих магнітних бур не очікується. Геомагнітна активність матиме К-індекс 2,7 (зелений рівень).

Про це повідомляє ресурс meteoagent.

За останню добу сонячна активність була на помірному рівні - відбулося два спалахи класу С та один спалах класу М1, який може спровокувати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі.

Магнітна буря 28 серпня. Фото: meteoagent.

Магнітні бурі впливають на самопочуття та емоційний стан. Зокрема, може виникати головний біль, аритмія, з'являється агресія, тривога, втома, погіршується сон. Важливо у такі дні відмовитись від стимуляторів - на кшталт кави, гарно харчуватися, більше рухатися і стати достатню кількість часу.

