Магнітна буря 28 січня: з якою силою штормитиме
Вплив попередньої корональної діри зменшився.
У середу, 28 січна очікується магнітна буря середнього рівня з К-індексом 4,7 (жовтий рівень).
Про це повідомили Мeteoagent та Британська геологічна служба.
Параметри сонячного вітру перебувають на рівні, близькому до фонового, бо вплив попередньої корональної діри зменшився. Втім, очікується, що вже за кілька днів Земля зіткнеться з ще одним високошвидкісним потоком від повторюваної трансекваторіальної корональної діри негативної полярності.
Зауважимо, що вплив магнітної бурі відчувається як до її початку, так і після її закінчення. Метеочутливі люди можуть мати погане самопочуття навіть тоді, коли активність Сонця не дуже висока. Можуть виникати головний біль, запаморочення, нудота, слабкість і сонливість, підвищений тиск тощо.
Щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя. Також намагайтеся уникати ситуацій, більше відпочивайте, більше спіть.