Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
2949
Час на прочитання
1 хв

Магнітна буря 28 вересня: яка буде її потужність

Сьогодні очікуються помірні коливання геомагнітного поля, які можуть відчути метеочутливі люди.

Автор публікації
Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Associated Press

Сьогодні, 28 вересня, активність Сонця буде на середньому рівні. Магнітна буря відповідатиме К-індексу 4.

Про це повідомив ресурс meteoagent, а також свідчать дані Британської геологічної служби.

Вчора геомагнітна ситуація на Землі була спокійною. Втім, ближче до кінця сьогоднішньої доби очікується посилення сонячної активності від двох менших корональних дір. Саме тому цілком ймовірне помірне коливання геомагнітного поля.

Магнітна буря 28 вересня. Фото: meteoagent.

Магнітна буря 28 вересня. Фото: meteoagent.

Зауважимо, що магнітні бурі здатні впливати на організм людини протягом кількох днів - як до її початку, так і після її завершення. Найбільше піддаються впливу метеозалежні, люди з хронічними захворюваннями або ті, хто перебуває під впливом стресу.

Дата публікації
Кількість переглядів
2949
