Магнітна буря 28 вересня: яка буде її потужність

Магнітна буря. / © Associated Press

Реклама

Сьогодні, 28 вересня, активність Сонця буде на середньому рівні. Магнітна буря відповідатиме К-індексу 4.

Про це повідомив ресурс meteoagent, а також свідчать дані Британської геологічної служби.

Вчора геомагнітна ситуація на Землі була спокійною. Втім, ближче до кінця сьогоднішньої доби очікується посилення сонячної активності від двох менших корональних дір. Саме тому цілком ймовірне помірне коливання геомагнітного поля.

Реклама

Магнітна буря 28 вересня. Фото: meteoagent.

Зауважимо, що магнітні бурі здатні впливати на організм людини протягом кількох днів - як до її початку, так і після її завершення. Найбільше піддаються впливу метеозалежні, люди з хронічними захворюваннями або ті, хто перебуває під впливом стресу.

Нагадаємо, ми писали про те, що вчені знайшли спосіб, як повністю вилікувати наслідки інсульту. Він є однією з провідних причин інвалідності у світі, призводячи до серйозних і часто незворотних пошкоджень мозку.