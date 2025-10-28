Магнітна буря 28 жовтня: до чого готуватися метеозалежним

Магнітна буря / © Credits

28 жовтня очікується помітне збурення магнітного поля Землі — прогнозується геомагнітна буря рівня G2 (середньої сили). Очікується, що активність збережеться щонайменше до 30 жовтня.

Про це повідомляє портал meteoagent та Британська геологічна служба.

За попередніми прогнозами, 27–28 жовтня відбудеться магнітний шторм G1, який уже 28–29 жовтня може посилитися до рівня G2. 29–30 жовтня геомагнітна активність залишиться підвищеною, з повторними коливаннями класу G1.

Науковці пояснюють, що буря пов’язана з викидом корональної маси (CME), який стався 23 жовтня. Потік сонячного вітру, зафіксований у цей період, може спричинити короткочасні порушення зв’язку, навігаційних систем та вплинути на самопочуття чутливих людей.

За даними сонячного моніторингу, індекс Kp 28 жовтня становить 5, що відповідає помірному шторму. Рівень резонансу Шумана залишається високим, а потужність сонячного спалаху позначена як B8.

Експерти очікують, що після 29 жовтня вплив сонячного вітру поступово зменшиться, і геомагнітне поле Землі стабілізується.

Як зменшити вплив магнітних бур на організм