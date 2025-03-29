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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Україну 29 березня накрила дуже потужна магнітна буря

Досить тривалий час активність Сонця висока.

Автор публікації
Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Credits

Субота, 29 березня, відзначиться сильною магнітною бурею червоного рівня. Її К-індекс 7.

Про це стало відомо з інформації на ресурсу meteoagent.

Вже досить тривалий час активність Сонця висока. Практично увесь березень рівень магнітні бурі не опускалися нижче червоного рівня. Протягом місяця лише кілька днів вони були середньої потужності.

Зауважимо, сонячна активність постійно змінюється. Тому варто відстежувати сонячних спалахів та геомагнітних бур.

Під час сильних магнітних збурень люди скаржаться на підвищений артеріальний тиск, мігрені, запаморочення та зниження працездатності. В період магнітних бур можуть загострюватися хронічні захворювання.

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