Магнітна буря 29 березня: чого очікувати від сонячної активності
Сьогодні геомагнітна активність має бути спокійною.
У неділю, 29 березня, очікується спокійна геомагнітна обстановка. Слабка магнітна буря відповідатиме К-індексу 3.
Про це стало відомо з даних Мeteoagent і Британської геологічної служби.
За даними науковців, швидкість сонячного вітру знизилася і наблизилася до фонових рівнів. Наразі немає відомих вибухів корональної діри, спрямованих на Землю.
Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей як за кілька днів до початку, так і за кілька днів після закінчення геошторму. Зокрема, погіршується стан метеозалежних, вагітних, а також тих, хто має хронічні захворювання.