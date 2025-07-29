Магнітна буря 29 липня: чого очікувати від сонячної активності

Магнітна буря / © Associated Press

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У вівторок, 29 липня, магнітна буря буде зеленого рівня - з К-індексом 3. Активність Сонця буде на низькому рівні.

Про це повідомляє Мeteoagent.

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці відбулися шість спалахів класу C. Вони практично не впливають на Землю.

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Магнітна буря 29 липня. Фото: Мeteoagent.

Вплив магнітних бур можуть відчувати на собі метеозалежні, люди з гіпертонією та хронічними захворюваннями, вагітні тощо. Медики наголошують, якщо внести у своє життя певні зміни, негативний вплив магнітної бурі на організм можна зменшити.

Нагадаємо, медики б’ють на сполох, адже рекордна спека загрожує життю та провокує сплеск хвороб.