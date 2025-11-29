ТСН у соціальних мережах

Магнітна буря 29 листопада: яка її потужність

Зелений рівень, який буде сьогодні, відповідає слабкій магнітній бурі.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Associated Press

У суботу, 29 листопада, магнітна буря послабилася. Вона опустилася до зеленого рівня і відповідає К-індексу 3.7.

Про це свідчать дані meteoagent та Британської геологічної служби.

Швидкість сонячного вітру залишається підвищеною через тривалий вплив двох корональних дір. Втім, він поступово зменшується до фонових рівнів.

Магнітна буря 29 листопада. Фото: meteoagent.

Слід зазначити, що прогнози космічної погоди регулярно оновлюються — астрофізики аналізують поточну ситуацію на Сонці кожні три години.

Магнітні бурі здатні впливати на організм. Найбільше піддаються впливу метеозалежні, люди з хронічними захворюваннями або ті, хто перебуває під впливом стресу. У ці дні можуть виникати головний біль, запаморочення, нудота, слабкість і сонливість, підвищений тиск тощо. 

