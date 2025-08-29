Магнітна буря 29 серпня: яка буде її активність

Магнітна буря. / © Associated Press

Сьогодні, 28 серпня, значно послабилася активність Сонця. Інтенсивність магнітної бурі буде зеленого рівня - це К-індекс 2.7.

Про це повідомляє ресурс meteoagent.

Протягом останніх 24 годин на Сонці відбулося чотири спалахи класу С, але вони суттєво сильно не впливають на Землю. Також сьогодні сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів спалахів М-класу.

Магнітна буря. Фото meteoagent.

Зауважимо, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися. Дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

