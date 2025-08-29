ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
1549
Час на прочитання
1 хв

Магнітна буря 29 серпня: яка буде її активність

Останню добу сонячна активність була на низькому рівні.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Associated Press

Сьогодні, 28 серпня, значно послабилася активність Сонця. Інтенсивність магнітної бурі буде зеленого рівня - це К-індекс 2.7.

Про це повідомляє ресурс meteoagent.

Протягом останніх 24 годин на Сонці відбулося чотири спалахи класу С, але вони суттєво сильно не впливають на Землю. Також сьогодні сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів спалахів М-класу.

Магнітна буря. Фото meteoagent.

Магнітна буря. Фото meteoagent.

Зауважимо, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися. Дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

Нагадаємо, психологиня розповіла, як людям шкодять "корисні поради" щодо покращення якості сну. Зауважимо: наука підтверджує - якісний сон зміцнює здоров’я серцево-судинної системи, покращує імунну функцію, здоров’я мозку та емоційне самопочуття.

Дата публікації
Кількість переглядів
1549
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie