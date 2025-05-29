Україну 29 травня накрила дуже потужна магнітна буря

Магнітна буря. / © Associated Press

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Сьогодні, 29 травня, магнітна буря стала сильнішою і піднялася до К-індексу 7 - з дев’яти можливих. Це червоний рівень, який відповідає потужній геомагнітній активності.

Про це відомо з ресурсу meteoagent.

Зауважимо, що практично всю першу половину травня штормило. Активність Сонця зменшилася від 22 травня. Вже майже тиждень фіксують магнітні бурі зеленого та жовтого рівнів. Потужніше було 26, 27 і 28 травня.

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Магнітна буря. Фото: meteoagent.

Зауважимо, прогноз сонячної активності може змінюватися, бо будь-якої миті на Сонці можуть статися спалахи.

Сильна магнітна буря може впливати на самопочуття: виникає головний біль, аритмія, з'являється агресія, тривога, втома, погіршується сон. У такі дні слід відмовитись від кави, гарно харчуватися, більше рухатися і спати достатню кількість часу.

Нагадаємо, раніше науковці вразили дослідженням про те, як особистість впливає на сон. За оцінками ВООЗ, на безсоння страждають від 10% до 30% населення планети, а в деяких країнах — до 60%.