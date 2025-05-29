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Україну 29 травня накрила дуже потужна магнітна буря
Геомагнітну активність можуть сильно відчути метеозалежні, люди із захворюваннями нервової системи, хто страждає на хронічні захворювання.
Сьогодні, 29 травня, магнітна буря стала сильнішою і піднялася до К-індексу 7 - з дев’яти можливих. Це червоний рівень, який відповідає потужній геомагнітній активності.
Про це відомо з ресурсу meteoagent.
Зауважимо, що практично всю першу половину травня штормило. Активність Сонця зменшилася від 22 травня. Вже майже тиждень фіксують магнітні бурі зеленого та жовтого рівнів. Потужніше було 26, 27 і 28 травня.
Зауважимо, прогноз сонячної активності може змінюватися, бо будь-якої миті на Сонці можуть статися спалахи.
Сильна магнітна буря може впливати на самопочуття: виникає головний біль, аритмія, з'являється агресія, тривога, втома, погіршується сон. У такі дні слід відмовитись від кави, гарно харчуватися, більше рухатися і спати достатню кількість часу.
Нагадаємо, раніше науковці вразили дослідженням про те, як особистість впливає на сон. За оцінками ВООЗ, на безсоння страждають від 10% до 30% населення планети, а в деяких країнах — до 60%.