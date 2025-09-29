ТСН у соціальних мережах

Магнітна буря 29 вересня: чого очікувати від сонячної активності

Суттєвих магнітних бур на Землі не очікується.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © twitter.com

У понеділок, 29 вересня, активність магнітного поля буде не значною та відповідатиме зеленому рівню - К-індекс 3,7.

Про це повідомили meteoagent та свідчать дані Британської геологічної служби.

Геомагнітні умови зараз спокійні. Швидкість сонячного вітру трохи вища за рівень навколишнього середовища, оскільки вплив корональних дір зменшився.

Фахівці наголошують: аби зменшити вплив магнітної бурі - варто нормалізувати сон, збалансувати свій водний баланс, віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю.  

