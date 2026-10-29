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Магнітна буря 29 жовтня: яка її потужність
Незабаром Землю можуть накрити активні геомагнітні умови та магнітні бурі класу G1.
Сьогодні, 29 жовтня, очікується слабка магнітна буря. Це — з К-індекс 1,7 (зелений рівень).
Про це повідомили Мeteoagent і Британської геологічної служби.
Наразі геомагнітна активність слабка. Втім, вже вихідними на Землю може вплинути потік швидкісного сонячного вітру з корональної діри. Через це очікується підвищення геомагнітної активності до активного рівня, а подекуди можливі слабкі магнітні бурі класу G1.
Найчастіше про погіршення самопочуття під час періодів магнітних збурень повідомляють метеочутливі люди, люди з порушеннями сну, підвищеною втомлюваністю або серцево-судинними захворюваннями, вагітні. У них можуть виникати головний біль, слабкість, сонливість, дратівливість чи проблеми зі сном.