Магнітна буря 3 березня: якою буде її активність
Геомагнітні умови досить спокійні.
У вівторок, 3 березня, геомагнітні умови будуть спокійними. Очікується магнітна буря з К-індексом 3,7.
Про це стало відомо з даних Мeteoagent та Британської геологічної служби.
За даними науковців, швидкість сонячного вітру перебуває на фоновому рівні. Не очікується значного її посилення протягом наступних кількох днів. Геомагнітне поле залишиться спокійним.
Фахівці наголошують, що на магнітні бурі реагує близько 75% населення світу. Під час сонячних збурень людина може відчувати головний біль та мігрень, прискорене серцебиття, безсоння, загальне нездужання, підвищення чи зниження тиску тощо.