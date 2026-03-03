Магнітна буря 3 березня: якою буде її активність

Магнітна буря. / © Associated Press

Реклама

У вівторок, 3 березня, геомагнітні умови будуть спокійними. Очікується магнітна буря з К-індексом 3,7.

Про це стало відомо з даних Мeteoagent та Британської геологічної служби.

За даними науковців, швидкість сонячного вітру перебуває на фоновому рівні. Не очікується значного її посилення протягом наступних кількох днів. Геомагнітне поле залишиться спокійним.

Реклама

Магнітна буря 3 березня. Фото: Мeteoagent

Фахівці наголошують, що на магнітні бурі реагує близько 75% населення світу. Під час сонячних збурень людина може відчувати головний біль та мігрень, прискорене серцебиття, безсоння, загальне нездужання, підвищення чи зниження тиску тощо.