Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
6
Час на прочитання
1 хв

Магнітна буря 3 грудня: якою буде активність Сонця

Магнітна буря червоного рівня може вплинути на здоров'я метеозалежних людей

Автор публікації
Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Associated Press

У середу, 3 грудня, активність Сонця зросте. Очікується магнітна буря червоного рівня - К-індекс 5.7.

Про це свідчать дані meteoagent та повідомила Британська геологічна служба.

Сонячний спалах класу X 1 грудня спричинив викид корональної маси. Існує дуже невелика ймовірність того, що він пройде повз Землю. Ця подія в поєднанні зі швидким потоком вітру може підвищити рівень активності Сонця до STORM G1.

Магнітна буря 3 грудня. Фото: meteoagent.

Магнітна буря 3 грудня. Фото: meteoagent.

Як зменшити вплив магнітних бур:

  • пийте більше рідини, зокрема трав’яного та зеленого чаю, а відмовтеся від кави та алкоголю;

  • віддайте перевагу легким стравам, сезонним овочам та зелені;

  • більше ходіть та перебувайте на свіжому повітрі;

  • нормалізуйте сон:

  • намагайтеся менше нервувати.

Дата публікації
Кількість переглядів
6
