Магнітна буря 3 грудня: якою буде активність Сонця
Магнітна буря червоного рівня може вплинути на здоров'я метеозалежних людей
У середу, 3 грудня, активність Сонця зросте. Очікується магнітна буря червоного рівня - К-індекс 5.7.
Про це свідчать дані meteoagent та повідомила Британська геологічна служба.
Сонячний спалах класу X 1 грудня спричинив викид корональної маси. Існує дуже невелика ймовірність того, що він пройде повз Землю. Ця подія в поєднанні зі швидким потоком вітру може підвищити рівень активності Сонця до STORM G1.
Як зменшити вплив магнітних бур:
пийте більше рідини, зокрема трав’яного та зеленого чаю, а відмовтеся від кави та алкоголю;
віддайте перевагу легким стравам, сезонним овочам та зелені;
більше ходіть та перебувайте на свіжому повітрі;
нормалізуйте сон:
намагайтеся менше нервувати.