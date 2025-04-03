Магнітна буря 3 квітня: чого очікувати від сонячної активності

Магнітна буря. / © Associated Press

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У четвер, 3 квітня, знову фіксують потужну магнітну бурю з КК-Індексом 5. Це сильна сонячна активність.

Про це повідомляється на ресурсі meteoagent, який моніторить активність сонця.

Зауважимо, що квітень розпочався з низької активності Сонця. Фахівці фіксували зелений рівень, який відповідає низьким магнітним бурям. Чого не скажеш про березень, який відзначався потужною сонячної активністю. Практично протягом всього місяця був червоний рівень небезпеки.

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Зауважимо, що йдеться про попередній прогноз фахівців. Адже нові сонячні спалахи та викиди коронарної маси, які спричиняють магнітні бурі на Землі, можуть статися будь-якої миті.