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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Магнітна буря 3 квітня: чого очікувати від сонячної активності

Йдеться про попередній прогноз фахівців

Автор публікації
Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Associated Press

У четвер, 3 квітня, знову фіксують потужну магнітну бурю з КК-Індексом 5. Це сильна сонячна активність.

Про це повідомляється на ресурсі meteoagent, який моніторить активність сонця.

Зауважимо, що квітень розпочався з низької активності Сонця. Фахівці фіксували зелений рівень, який відповідає низьким магнітним бурям. Чого не скажеш про березень, який відзначався потужною сонячної активністю. Практично протягом всього місяця був червоний рівень небезпеки.

Зауважимо, що йдеться про попередній прогноз фахівців. Адже нові сонячні спалахи та викиди коронарної маси, які спричиняють магнітні бурі на Землі, можуть статися будь-якої миті.

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