Магнітна буря 3 квітня: яка її потужність

Сьогодні, 3 квітня, очікується геомагнітне збурення середньої потужності - К-індекс 4.3. Втім, протягом дня є ймовірність підвищення магнітної бурі до червоного рівня.

Про це стало відомо з даних Мeteoagent і Британської геологічної служби.

Днями стався викид корональної маси. Однак його вплив був слабким та спричинив лише незначні геомагнітні збурення. Втім, швидкість сонячного вітру продовжує зростати. Науковці прогнозують, що це сприятиме ймовірній активності шторму G1/G2.

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей. Особливо схильні - метеозалежні, літні, гіпертоніки та люди з хронічними захворюваннями.

Під час магнітних бур в організмі можуть відбуватися зміни в кровообігу, порушується робота вегетативної нервової системи. Саме тому може виникати головний біль, знижується настрій, з’являється відчуття загальної слабкості. У людей із серцево-судинними захворюваннями може підвищуватися ризик аритмії та стрибки артеріального тиску.