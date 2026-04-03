ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
10k
Час на прочитання
1 хв

Магнітна буря 3 квітня: яка її потужність

Реєструються незначні геомагнітні збурення.

Автор публікації
Віра Хмельницька
Магнітна буря. / © pixabay.com

Сьогодні, 3 квітня, очікується геомагнітне збурення середньої потужності - К-індекс 4.3. Втім, протягом дня є ймовірність підвищення магнітної бурі до червоного рівня.

Про це стало відомо з даних Мeteoagent і Британської геологічної служби.

Днями стався викид корональної маси. Однак його вплив був слабким та спричинив лише незначні геомагнітні збурення. Втім, швидкість сонячного вітру продовжує зростати. Науковці прогнозують, що це сприятиме ймовірній активності шторму G1/G2.

Магнітна буря 3 квітня. Фото: Мeteoagent.

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей. Особливо схильні - метеозалежні, літні, гіпертоніки та люди з хронічними захворюваннями.

Під час магнітних бур в організмі можуть відбуватися зміни в кровообігу, порушується робота вегетативної нервової системи. Саме тому може виникати головний біль, знижується настрій, з’являється відчуття загальної слабкості. У людей із серцево-судинними захворюваннями може підвищуватися ризик аритмії та стрибки артеріального тиску.

Дата публікації
Кількість переглядів
10k
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie