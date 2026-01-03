ТСН у соціальних мережах

Магнітна буря 3 січня: що відомо

Магнітна буря червоного рівня може вплинути на здоров'я метеозалежних людей

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря. / © Associated Press

У суботу, 3 січня, активність Сонця підвищиться. Очікується потужна магнітна буря з К-індексом 6 (червоний рівень).

Про це стало відомо з даних meteoagent та Британської геологічної служби.

Корональна масова, що спостерігалася 1 січня, призведе до тимчасових ефектів протягом вихідних, а тому геомагнітні умови будуть на підвищеному рівні.

Магнітна буря 3 січня. Фото: meteoagent.

Як зменшити вплив магнітних бур:

  • пийте більше рідини, зокрема трав’яного та зеленого чаю, а відмовтеся від кави та алкоголю;

  • віддайте перевагу легким стравам, сезонним овочам та зелені;

  • більше ходіть та перебувайте на свіжому повітрі;

  • нормалізуйте сон:

  • намагайтеся менше нервувати.

