Магнітна буря 3 січня: що відомо
Магнітна буря червоного рівня може вплинути на здоров'я метеозалежних людей
У суботу, 3 січня, активність Сонця підвищиться. Очікується потужна магнітна буря з К-індексом 6 (червоний рівень).
Про це стало відомо з даних meteoagent та Британської геологічної служби.
Корональна масова, що спостерігалася 1 січня, призведе до тимчасових ефектів протягом вихідних, а тому геомагнітні умови будуть на підвищеному рівні.
Як зменшити вплив магнітних бур:
пийте більше рідини, зокрема трав’яного та зеленого чаю, а відмовтеся від кави та алкоголю;
віддайте перевагу легким стравам, сезонним овочам та зелені;
більше ходіть та перебувайте на свіжому повітрі;
нормалізуйте сон:
намагайтеся менше нервувати.