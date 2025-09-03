ТСН у соціальних мережах

757
1 хв

Магнітна буря 3 вересня: яка буде її потужність

У період магнітної бурі варто прислухатися до сигналів власного тіла та емоційних станів.

Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Associated Press

У середу, 3 вересня, магнітна буря опуститься з червоного рівня - до жовтого. Геомагнітна активність матиме К-індекс 4.

Про це свідчать дані Мeteoagent.

Магнітна буря 3 вересня. Фото: meteoagent.

Зауважимо, метеозалежні люди можуть відчувати погане самопочуття як під час магнітної бурі, так і до її початку та після закінчення. Фахівці наголошують, аби зменшити її вплив та мати гарне самопочуття, варто нормалізувати сон, збалансувати свій водний баланс, віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю.  

Нагадаємо, ми писали про те, коли і як правильно пити чай з гвоздики, кому він протипоказаний.

757
