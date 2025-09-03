- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 757
- Час на прочитання
- 1 хв
Магнітна буря 3 вересня: яка буде її потужність
У період магнітної бурі варто прислухатися до сигналів власного тіла та емоційних станів.
У середу, 3 вересня, магнітна буря опуститься з червоного рівня - до жовтого. Геомагнітна активність матиме К-індекс 4.
Про це свідчать дані Мeteoagent.
Зауважимо, метеозалежні люди можуть відчувати погане самопочуття як під час магнітної бурі, так і до її початку та після закінчення. Фахівці наголошують, аби зменшити її вплив та мати гарне самопочуття, варто нормалізувати сон, збалансувати свій водний баланс, віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю.
