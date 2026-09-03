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Магнітна буря 3 вересня: яка буде її активність
Очікується, що геомагнітна активність буде спокійною у наступні кілька днів.
У четвер, 3 вересня, геомагнітна активність буде спокійною. Очікується слабка магнітна буря з К-індексом 1,7 (зелений рівень)
Про це повідомили Мeteoagent і Британської геологічної служби.
За даними науковців, швидкість сонячного вітру знижується до фонових рівні. Сонячна активність залишається низькою. Наразі немає відомих корональних вибухів маси, спрямованих на Землю.
Нагадаємо, що магнітні бурі здатні впливати на організм людини протягом кількох днів — як до її початку, так і після її завершення. Найбільше піддаються впливу метеозалежні, люди з хронічними захворюваннями або ті, хто перебуває під впливом стресу.