Магнітна буря 3 вересня: яка буде її активність

Магнітна буря / © Associated Press

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У четвер, 3 вересня, геомагнітна активність буде спокійною. Очікується слабка магнітна буря з К-індексом 1,7 (зелений рівень)

Про це повідомили Мeteoagent і Британської геологічної служби.

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За даними науковців, швидкість сонячного вітру знижується до фонових рівні. Сонячна активність залишається низькою. Наразі немає відомих корональних вибухів маси, спрямованих на Землю.

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Магнітна буря 3 вересня. Фото: Мeteoagent.

Нагадаємо, що магнітні бурі здатні впливати на організм людини протягом кількох днів — як до її початку, так і після її завершення. Найбільше піддаються впливу метеозалежні, люди з хронічними захворюваннями або ті, хто перебуває під впливом стресу.

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