ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
452
Час на прочитання
1 хв

Магнітна буря 3 жовтня: чого очікувати від сонячної активності

Фахівці повідомляють про магнітну бурю рівня G1 із K-індексом 4,7.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Associated Press

У п’ятницю, 3 жовтня, сонячна активність стане слабшою і опуститься до К-індекс 4.7. Це - магнітна буря жовтого рівня - шторм G2.

Про це повідомили Мeteoagent і Британська геологічна служба.

Швидкість сонячного вітру залишається підвищеною через постійний вплив корональної діри. За попереднім прогнозом, він збережеться ще протягом наступних кількох днів. Існує ймовірність подальших періодів незначного шторму - G1.

Магнітна буря 3 жовтня. Фото: Мeteoagent.

Магнітна буря 3 жовтня. Фото: Мeteoagent.

Зауважимо, ці дані попередні. Фахівці наголошують, що прогнози регулярно оновлюються - приблизно кожні три години.

Зауважимо, хоч буря послабшала, але її вплив також можуть відчувати. Особливо - метеочутливі люди, вагітні, літні та ті, хто має хронічні хвороби. Зокрема, у них може з’явитися головний біль, запаморочення, нудота, втома, перепади тиски, проблем зі сном чи підвищеної дратівливості.

Нагадаємо, науковці назвали продукти, які погіршують пам’ять. Зокрема, перероблене м’ясо та солодкі газовані напої сильніше за інші пов’язані з когнітивними порушеннями у людей.

Дата публікації
Кількість переглядів
452
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie