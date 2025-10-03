Магнітна буря 3 жовтня: чого очікувати від сонячної активності

Магнітна буря. / © Associated Press

У п’ятницю, 3 жовтня, сонячна активність стане слабшою і опуститься до К-індекс 4.7. Це - магнітна буря жовтого рівня - шторм G2.

Про це повідомили Мeteoagent і Британська геологічна служба.

Швидкість сонячного вітру залишається підвищеною через постійний вплив корональної діри. За попереднім прогнозом, він збережеться ще протягом наступних кількох днів. Існує ймовірність подальших періодів незначного шторму - G1.

Магнітна буря 3 жовтня. Фото: Мeteoagent.

Зауважимо, ці дані попередні. Фахівці наголошують, що прогнози регулярно оновлюються - приблизно кожні три години.

Зауважимо, хоч буря послабшала, але її вплив також можуть відчувати. Особливо - метеочутливі люди, вагітні, літні та ті, хто має хронічні хвороби. Зокрема, у них може з’явитися головний біль, запаморочення, нудота, втома, перепади тиски, проблем зі сном чи підвищеної дратівливості.

