Магнітна буря 30 березня: яка її потужність

Магнітна буря. / © Credits

Реклама

У понеділок, 30 березня, геомагнітні умови підвищилися до магнітної бурі середньої потужності. Очікується збурення з К-індексом 4 (жовтий рівень).

Про це стало відомо з даних Мeteoagent і Британської геологічної служби.

Потік з північної корональної діри став геоефективним. Саме тому очікуються деякі активні періоди. Науковці наголошують, що ймовірним є короткочасний пік, що сягне STORM G1.

Реклама

Магнітна буря 30 березня. Фото: Мeteoagent.

Зазначимо, що всі прогнози вчених — попередні, тому що сонячна активність дуже мінлива і ситуація може змінюватися дуже швидко.