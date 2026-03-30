ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
328
Час на прочитання
1 хв

Магнітна буря 30 березня: яка її потужність

Тимчасові активні періоди можливі через вплив корональної діри.

Автор публікації
Віра Хмельницька
Магнітна буря. / © Credits

У понеділок, 30 березня, геомагнітні умови підвищилися до магнітної бурі середньої потужності. Очікується збурення з К-індексом 4 (жовтий рівень).

Про це стало відомо з даних Мeteoagent і Британської геологічної служби.

Потік з північної корональної діри став геоефективним. Саме тому очікуються деякі активні періоди. Науковці наголошують, що ймовірним є короткочасний пік, що сягне STORM G1.

Магнітна буря 30 березня. Фото: Мeteoagent.

Зазначимо, що всі прогнози вчених — попередні, тому що сонячна активність дуже мінлива і ситуація може змінюватися дуже швидко.

Дата публікації
Кількість переглядів
328
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie