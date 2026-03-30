- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 328
- Час на прочитання
- 1 хв
Магнітна буря 30 березня: яка її потужність
Тимчасові активні періоди можливі через вплив корональної діри.
У понеділок, 30 березня, геомагнітні умови підвищилися до магнітної бурі середньої потужності. Очікується збурення з К-індексом 4 (жовтий рівень).
Про це стало відомо з даних Мeteoagent і Британської геологічної служби.
Потік з північної корональної діри став геоефективним. Саме тому очікуються деякі активні періоди. Науковці наголошують, що ймовірним є короткочасний пік, що сягне STORM G1.
Зазначимо, що всі прогнози вчених — попередні, тому що сонячна активність дуже мінлива і ситуація може змінюватися дуже швидко.