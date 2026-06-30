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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
133
Час на прочитання
1 хв

Україну 30 червня накрила сильна магнітна буря: яка її потужність

Магнітна буря може впливати на самопочуття людей.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Associated Press

Сьогодні, 30 червня, сонячна активність висока. Магнітна буря піднялася до червоного рівня і досягла К-індекс 5.

Про це повідомили meteoagent та Британська геологічна служба.

Наприкінці червня спостерігався складний викид корональної маси, пов’язаний з виверженням нитки поблизу центру сонячного диска. Вплив високошвидкісного потоку корональної діри призвів до підвищеної геомагнітної активності.

Магнітна буря 30 червня. Фото: meteoagent

Магнітна буря 30 червня. Фото: meteoagent

Як зменшити вплив магнітних бур:

  • пийте більше рідини, зокрема трав’яного та зеленого чаю, а відмовтеся від кави та алкоголю;

  • віддайте перевагу легким стравам, сезонним овочам та зелені;

  • більше ходіть та перебувайте на свіжому повітрі;

  • нормалізуйте сон:

  • намагайтеся менше нервувати.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
133
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