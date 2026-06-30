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Україну 30 червня накрила сильна магнітна буря: яка її потужність
Магнітна буря може впливати на самопочуття людей.
Сьогодні, 30 червня, сонячна активність висока. Магнітна буря піднялася до червоного рівня і досягла К-індекс 5.
Про це повідомили meteoagent та Британська геологічна служба.
Наприкінці червня спостерігався складний викид корональної маси, пов’язаний з виверженням нитки поблизу центру сонячного диска. Вплив високошвидкісного потоку корональної діри призвів до підвищеної геомагнітної активності.
Як зменшити вплив магнітних бур:
пийте більше рідини, зокрема трав’яного та зеленого чаю, а відмовтеся від кави та алкоголю;
віддайте перевагу легким стравам, сезонним овочам та зелені;
більше ходіть та перебувайте на свіжому повітрі;
нормалізуйте сон:
намагайтеся менше нервувати.