20
1 хв

Магнітна буря 30 серпня: яка її потужність

Сонячна активність останній кілька діб перебуває на низькому рівні.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Associated Press

У суботу, 30 серпня, магнітних бур не очікується. Геомагнітна активність буде зеленого рівня, який відповідає К-індексу 1,7.

Про це свідчать дані ресурсу Мeteoagent.

Сонячна активність була на низькому рівні останні кілька діб. Зокрема, і протягом останніх 24 годин. Попередньо, сьогодні геомагнітне поле буде від спокійного або нестабільного рівня.

Магнітні бурі 30 серпня. Фото: Мeteoagent.

Магнітні бурі 30 серпня. Фото: Мeteoagent.

Зауважимо, що сонячні збурення мають вплив на організм як до початку бурі, так і після її завершення.

20
