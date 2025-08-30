Магнітна буря 30 серпня: яка її потужність

Магнітна буря. / © Associated Press

У суботу, 30 серпня, магнітних бур не очікується. Геомагнітна активність буде зеленого рівня, який відповідає К-індексу 1,7.

Про це свідчать дані ресурсу Мeteoagent.

Сонячна активність була на низькому рівні останні кілька діб. Зокрема, і протягом останніх 24 годин. Попередньо, сьогодні геомагнітне поле буде від спокійного або нестабільного рівня.

Магнітні бурі 30 серпня. Фото: Мeteoagent.

Зауважимо, що сонячні збурення мають вплив на організм як до початку бурі, так і після її завершення.

