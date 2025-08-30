- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 20
- Час на прочитання
- 1 хв
Магнітна буря 30 серпня: яка її потужність
Сонячна активність останній кілька діб перебуває на низькому рівні.
У суботу, 30 серпня, магнітних бур не очікується. Геомагнітна активність буде зеленого рівня, який відповідає К-індексу 1,7.
Про це свідчать дані ресурсу Мeteoagent.
Сонячна активність була на низькому рівні останні кілька діб. Зокрема, і протягом останніх 24 годин. Попередньо, сьогодні геомагнітне поле буде від спокійного або нестабільного рівня.
Зауважимо, що сонячні збурення мають вплив на організм як до початку бурі, так і після її завершення.
Нагадаємо, кардіолог розповів про просту вправу, яка знижує ризик серцевого нападу.