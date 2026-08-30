Магнітна буря 30 серпня: скільки балів буде

Магнітна буря. / © Associated Press

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У неділю, 30 серпня, активність Сонця послабиться. Очікується магнітна буря з К-індексом 3,7 — це зелений рівень.

Про це повідомили ресурси Мeteoagent і Британської геологічної служби.

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Кілька днів тому відбувся швидкий удар від двох викидів корональної маси, а потім зросла швидкості сонячного вітру. Це призвело до незначного геошторму. Втім, після двох днів, коли магнітна буря трималася на червоному рівні, вона почала слабшати.

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Магнітна буря 30 серпня. Фото: Мeteoagent.

Магнітна буря — тимчасове збурення магнітного поля Землі, яке виникає через активність Сонця. Найчастіше причиною стають спалахи на світилі або викиди сонячної плазми, які досягають Землі та взаємодіють із її магнітним полем.

Найчастіше на Землі спостерігаються слабкі або помірні геомагнітні збурення. Для більшості людей вони проходять непомітно.

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