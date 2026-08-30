ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
529
Час на прочитання
1 хв

Магнітна буря 30 серпня: скільки балів буде

Геомагнітна ситуація найближчим часом стане більш спокійною.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Associated Press

У неділю, 30 серпня, активність Сонця послабиться. Очікується магнітна буря з К-індексом 3,7 — це зелений рівень.

Про це повідомили ресурси Мeteoagent і Британської геологічної служби.

Кілька днів тому відбувся швидкий удар від двох викидів корональної маси, а потім зросла швидкості сонячного вітру. Це призвело до незначного геошторму. Втім, після двох днів, коли магнітна буря трималася на червоному рівні, вона почала слабшати.

Магнітна буря 30 серпня. Фото: Мeteoagent.

Магнітна буря 30 серпня. Фото: Мeteoagent.

Магнітна буря — тимчасове збурення магнітного поля Землі, яке виникає через активність Сонця. Найчастіше причиною стають спалахи на світилі або викиди сонячної плазми, які досягають Землі та взаємодіють із її магнітним полем.

Найчастіше на Землі спостерігаються слабкі або помірні геомагнітні збурення. Для більшості людей вони проходять непомітно.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie