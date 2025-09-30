ТСН у соціальних мережах

466
1 хв

Магнітна буря 30 вересня: яка її потужність

День мине спокійно, без суттєвих магнітних бур.

Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Credits

Сьогодні, 30 вересня, магнітна буря опустилася до зеленого рівня. Її К-індекс становить 2,7.

Про це повідомили meteoagent та Британська геологічна служба.

Фахівці прогнозують невеликі збурення магнітного поля. Швидкість сонячного вітру наразі дещо підвищена порівняно з фоновими рівнями через слабкий вплив корональної діри. Потенційно вона може спричиняти деякі епізодичні активні періоди протягом 30 вересня.

Магнітна буря 30 вересня. Фото: Мeteoagent.

Зауважимо, магнітні бурі можуть здатні впливати на організм. У метеозалежних людей може виникати головний біль, запаморочення, нудота, слабкість і сонливість, підвищений тиск тощо. 

466
