Магнітна буря 30 вересня: яка її потужність
День мине спокійно, без суттєвих магнітних бур.
Сьогодні, 30 вересня, магнітна буря опустилася до зеленого рівня. Її К-індекс становить 2,7.
Про це повідомили meteoagent та Британська геологічна служба.
Фахівці прогнозують невеликі збурення магнітного поля. Швидкість сонячного вітру наразі дещо підвищена порівняно з фоновими рівнями через слабкий вплив корональної діри. Потенційно вона може спричиняти деякі епізодичні активні періоди протягом 30 вересня.
Зауважимо, магнітні бурі можуть здатні впливати на організм. У метеозалежних людей може виникати головний біль, запаморочення, нудота, слабкість і сонливість, підвищений тиск тощо.
