Магнітна буря 30 жовтня: чого очікувати від активності Сонця

Магнітна буря

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У п’ятницю, 30 жовтня, магнітна буря трохи посилиться. Вона підніметься до середнього рівня — К-індексу 4.3 (жовтий рівень).

Про це стало відомо з даних Мeteoagent і Британської геологічної служби.

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Слабкий вплив коронального викиду маси (CME), що спостерігали 27 жовтня, спричинив збільшення швидкості сонячного вітру. Протягом 30–31 жовтня — очікується посилення геомагнітної активності через надходження швидкісного потоку сонячного вітру з корональної діри.

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За даними науковців, у найближчі дні імовірне підвищення активності до рівнів STORM G1 та навіть STORM G2.

Магнітна буря 30 жовтня.

Зауважимо, що магнітні бурі впливають на здоров’я людей. Особливо схильні до погіршення самопочуття метеозалежні, особи з гіпертонією та серцево-судинними захворюваннями. У них можуть бути головний біль, підвищений тиск, слабкість, безсоння тощо.

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