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Магнітна буря 30 жовтня: чого очікувати від активності Сонця
Геомагнітна активність посилилася і є ймовірність, що вона може досягнути рівня STORM G2.
У п’ятницю, 30 жовтня, магнітна буря трохи посилиться. Вона підніметься до середнього рівня — К-індексу 4.3 (жовтий рівень).
Про це стало відомо з даних Мeteoagent і Британської геологічної служби.
Слабкий вплив коронального викиду маси (CME), що спостерігали 27 жовтня, спричинив збільшення швидкості сонячного вітру. Протягом 30–31 жовтня — очікується посилення геомагнітної активності через надходження швидкісного потоку сонячного вітру з корональної діри.
За даними науковців, у найближчі дні імовірне підвищення активності до рівнів STORM G1 та навіть STORM G2.
Зауважимо, що магнітні бурі впливають на здоров’я людей. Особливо схильні до погіршення самопочуття метеозалежні, особи з гіпертонією та серцево-судинними захворюваннями. У них можуть бути головний біль, підвищений тиск, слабкість, безсоння тощо.