Потужна магнітна буря насувається на Землю: коли чекати на удар

Магнітна буря / © pixabay.com

Наше світило знову демонструє свій неспокійний характер. 18 січня на Сонці стався спалах найвищого класу — X1.9. Вибух був настільки потужним і тривалим, що спричинив масштабний викид розпеченої плазми, яка на величезній швидкості вже мчить у бік нашої планети. Перші наслідки події Земля відчула миттєво, але основний удар ще попереду.

Про це повідомляє SolarHam.

Що відбулося на «сонячній кухні»?

Епіцентром події стала активна пляма AR4341, розташована майже в самому центрі сонячного диска. О 20:09 за київським часом вона «вистрілила» енергією, що призвела до радіозатемнень над Америкою. Особливість цього спалаху — його тривалість. Сонце «кипіло» кілька годин, викинувши гігантську хмару плазми у формі гало. Це означає, що хмара розширюється симетрично і майже гарантовано зачепить магнітосферу Землі прямим ударом.

Як повідомляють аналітики, ситуацію ускладнює ще й велика корональна діра на Сонці, з якої виривається «швидкий вітер». Взаємодія цих двох потоків може зробити майбутню бурю ще непередбачуванішою та сильнішою.

Коли чекати на удар та наскільки він буде сильним?

Згідно з розрахунками NASA, сонячна плазма досягне Землі надзвичайно швидко. Основний удар прогнозують на ранок вівторка, 20 січня (близько 08:00 за київським часом).

Вчені очікують на бурю рівня G3 (сильна), проте за несприятливого сценарію вона може посилитися до G4 (сувора).

Чого очікувати жителям Землі?

Магнітні бурі такого масштабу — це не лише про самопочуття метеозалежних людей, а й про серйозні виклики для технологій:

Зв’язок та навігація. Можливі тривалі збої в роботі GPS, супутникового зв’язку та радіо на низьких частотах.

Робота енергосистеми. У мережах можуть виникати сильні наведені струми, що змусить енергетиків регулювати напругу, аби уникнути аварій на трансформаторах.

Робота в космосі. Супутники на низьких орбітах можуть буквально «гальмувати» через розширення земної атмосфери, тому операторам доведеться коригувати їхнє положення.

Поява полярного сяйва. При бурі рівня G4 полярне сяйво може опуститися до 45 градуса широти. Це означає, що неймовірне рожеве або зелене небо зможуть побачити навіть жителі Криму та південних областей України.

Наразі фахівці продовжують стежити за траєкторією сонячного викиду. Точніший прогноз з’явиться за кілька годин до зіткнення плазми з магнітним щитом нашої планети.

Нагадаємо, у понеділок, 19 січня, активність Сонця зменшиться. Очікується слабка магнітна буря з К-індексом 3,7 (зелений рівень).