Магнітна буря 31 березня: як себе вберегти

Магнітна буря. / © Associated Press

Реклама

У вівторок, 31 березня, геомагнітні умови посилилися. Очікується сильна магнітна буря з К-індексом 5,7 (червоний рівень).

Про це стало відомо з даних Мeteoagent і Британської геологічної служби.

Напередодні вранці спостерігався тривалий спалах X1. Стався викид корональної маси. Саме тому сьогодні очікується миттєвий удар.

Реклама

Науковці наголошують, що після прибуття корональної маси геомагнітна активність може зрости до рівнів STORM G1/G2. Однак існує ймовірність STORM G3.

Магнітна буря 31 березня. Фото: Мeteoagent.

Зауважимо, прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

Магнітні бурі здатні впливати на організм. Під час потужних збурень червоного рівня у більшості людей може виникати головний біль, запаморочення, нудота, слабкість і сонливість, підвищений тиск тощо.

Аби зменшити вплив магнітних бур, варто пити більше трав’яного та зеленого чаю, відмовитися від кави та алкоголю, більше ходіть та перебувайте на свіжому повітрі, нормалізуйте сон