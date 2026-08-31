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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Магнітна буря 31 серпня: чого очікувати від активності Сонця

Слабка магнітна буря — це незначне збурення магнітного поля Землі.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Магнітна буря

Магнітна буря / © Associated Press

Сьогодні, 31 серпня, утримуються слабкі геомагнітні умови. Магнітна буря опуститься до К-індексу 2 (зелений рівень).

Про це стало відомо з даних Мeteoagent і Британської геологічної служби.

За даними науковців, геомагнітна активність повернулася до спокійних рівнів - після кількох днів потужного збурення. Його спровокували два викидів корональної маси (CME), які сталися кілька днів тому.

Магнітна буря 31 серпня. Фото: Мeteoagent.

Магнітна буря 31 серпня. Фото: Мeteoagent.

Слабка магнітна буря — це незначне збурення магнітного поля Землі, яке виникає через активність Сонця. У цей період деякі метеочутливі люди можуть відчувати втому, сонливість або легкий дискомфорт.

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