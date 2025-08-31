Магнітна буря 31 серпня: чого очікувати від сонячної активності

Магнітна буря. / © Associated Press

У неділю, 31 серпня, магнітних бур також не очікується. Геомагнітна активність відповідатиме зеленому рівню - К-індексу 2,7.

Про це повідомляє Мeteoagent.

Сонячна активність перебуває на низькому рівні. Сьогодні геомагнітне поле буде спокійного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів спалахів М-класу.

Магнітна буря 31 серпня. Фото: Мeteoagent.

Під час магнітних бур у людей можуть виникати головний біль, запаморочення, нудота, слабкість і сонливість, підвищений тиск тощо. Втім, активність Сонця вже кілька днів низька.

