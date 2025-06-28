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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Різне
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Магнітна буря 28 червня: з якою силою сьогодні штормитиме

Магнітні бурі впливають на самопочуття метеочутливих осіб, гіпертоніків, людей з хронічними захворюваннями.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Associated Press

У суботу, 29 червня, активність Сонця очікується середньої потужності. Магнітна буря буде жовтого рівня - К-індекс 3.7.

Про це повідомляє портал meteoagent.

Варто наголосити, що усі прогнози науковців - попередні. Адже сонячна активність дуже мінлива і ситуація може змінюватися дуже швидко.

Магнітна буря 28 червня. Фото: meteoagent.

Магнітна буря 28 червня. Фото: meteoagent.

Магнітні бурі впливають на самопочуття метеочутливих осіб, гіпертоніків, людей з хронічними захворюваннями. Найбільш поширені симптоми - головний біль, слабкість, швидка втома, безсоння, дратівливість та перепади настрою.

Під час геомагнітних збурень медики радять зменшити навантаження на організм, уникати стресу, обмежити фізичні навантаження, дотримуватися режиму сну та здорового харчування.

Нагадаємо, експерти назвали шість продуктів, які потрібно їсти в сильну спеку, щоб полегшити самопочуття і трішки охолодитися.

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Дата публікації
Кількість переглядів
23k
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