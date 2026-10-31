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Магнітна буря 31 жовтня: скільки балів буде
Більшість людей не відчувають впливу магнітних бур, однак деякі можуть мати погіршення самопочуття у періоди сильної сонячної активності.
Сьогодні, 31 жовтня, магнітна буря посилиться. Очікується збурення червоного рівня з К-індексом 5.
Про це повідомляють портал meteoagent та Британська геологічна служба.
За даними науковців, надійшов високошвидкісний потік сонячного вітру з корональної діри. Це призвело до активних періодів STORM G1. Потім її вплив поступово зменшиться.
Магнітна буря — хто у зоні ризику
Магнітні бурі — це тимчасові збурення магнітного поля Землі, які виникають через активність Сонця. У зоні ризику люди, які мають серцево-судинні захворювання, схильність до мігреней та головного болю, порушення сну, підвищену тривожність.
Щоб легше пережити дні магнітних бур, фахівці радять:
дотримуватися режиму сну;
пити достатньо води;
уникати надмірних фізичних навантажень;
більше гуляти на свіжому повітрі;
обмежити алкоголь, надлишок кофеїну та важку їжу;
контролювати артеріальний тиск.