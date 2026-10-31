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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Магнітна буря 31 жовтня: скільки балів буде

Більшість людей не відчувають впливу магнітних бур, однак деякі можуть мати погіршення самопочуття у періоди сильної сонячної активності.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Магнітна буря

Магнітна буря / © Associated Press

Сьогодні, 31 жовтня, магнітна буря посилиться. Очікується збурення червоного рівня з К-індексом 5.

Про це повідомляють портал meteoagent та Британська геологічна служба.

За даними науковців, надійшов високошвидкісний потік сонячного вітру з корональної діри. Це призвело до активних періодів STORM G1. Потім її вплив поступово зменшиться.

Магнітна буря 31 жовтня. Фото: meteoagent.

Магнітна буря 31 жовтня. Фото: meteoagent.

Магнітна буря — хто у зоні ризику

Магнітні бурі — це тимчасові збурення магнітного поля Землі, які виникають через активність Сонця. У зоні ризику люди, які мають серцево-судинні захворювання, схильність до мігреней та головного болю, порушення сну, підвищену тривожність.

Щоб легше пережити дні магнітних бур, фахівці радять:

  • дотримуватися режиму сну;

  • пити достатньо води;

  • уникати надмірних фізичних навантажень;

  • більше гуляти на свіжому повітрі;

  • обмежити алкоголь, надлишок кофеїну та важку їжу;

  • контролювати артеріальний тиск.

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