Магнітна буря 31 жовтня: скільки балів буде

Магнітна буря / © Associated Press

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Сьогодні, 31 жовтня, магнітна буря посилиться. Очікується збурення червоного рівня з К-індексом 5.

Про це повідомляють портал meteoagent та Британська геологічна служба.

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За даними науковців, надійшов високошвидкісний потік сонячного вітру з корональної діри. Це призвело до активних періодів STORM G1. Потім її вплив поступово зменшиться.

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Магнітна буря 31 жовтня. Фото: meteoagent.

Магнітна буря — хто у зоні ризику

Магнітні бурі — це тимчасові збурення магнітного поля Землі, які виникають через активність Сонця. У зоні ризику люди, які мають серцево-судинні захворювання, схильність до мігреней та головного болю, порушення сну, підвищену тривожність.

Щоб легше пережити дні магнітних бур, фахівці радять:

дотримуватися режиму сну;

пити достатньо води;

уникати надмірних фізичних навантажень;

більше гуляти на свіжому повітрі;

обмежити алкоголь, надлишок кофеїну та важку їжу;

контролювати артеріальний тиск.

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