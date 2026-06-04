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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Різне
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289
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Магнітна буря 4 червня: яка буде її потужність

Науковці прогнозують переважно слабку сонячну активність.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Associated Press

У четвер, 4 червня, очікується слабка магнітна буря — з К-індексом 3.7 (зелений рівень).

Про це повідомили meteoagent та Британська геологічна служба.

Наразі геомагнітні умови спокійні. Втім, швидкість сонячного вітру почала зростати через вплив корональної діри. Це може спричинити деякі помірні геомагнітні посилення у наступні дні.

Магнітна буря 4 червня. Фото: meteoagent.

Магнітна буря 4 червня. Фото: meteoagent.

Зауважимо, що магнітна буря може негативно вплинути на здоров’я метеозалежних і літніх людей. Вони піддаються впливу не лише у дні потужного шторму, а також до початку та після закінчення магнітної бурі.

Нагадаємо, ми писали про те, коли очікувати магнітні бурі у червні 2026-го та які дати будуть небезпечними.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
289
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