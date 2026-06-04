Магнітна буря 4 червня: яка буде її потужність

Магнітна буря. / © Associated Press

Реклама

У четвер, 4 червня, очікується слабка магнітна буря — з К-індексом 3.7 (зелений рівень).

Про це повідомили meteoagent та Британська геологічна служба.

Наразі геомагнітні умови спокійні. Втім, швидкість сонячного вітру почала зростати через вплив корональної діри. Це може спричинити деякі помірні геомагнітні посилення у наступні дні.

Реклама

Магнітна буря 4 червня. Фото: meteoagent.

Зауважимо, що магнітна буря може негативно вплинути на здоров’я метеозалежних і літніх людей. Вони піддаються впливу не лише у дні потужного шторму, а також до початку та після закінчення магнітної бурі.

Нагадаємо, ми писали про те, коли очікувати магнітні бурі у червні 2026-го та які дати будуть небезпечними.

Новини партнерів