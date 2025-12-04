- Дата публікації
Магнітна буря 4 грудня: чого очікувати від сонячної активності
Магнітні бурі впливають на самопочуття та емоційний стан.
У четвер, 4 грудня, триватиме потужна магнітна буря. Вона піднялася до червоного рівня - К-індекс 5.7.
Про це повідомили meteoagent та Британська геологічна служба.
Край викиду корональної маси, який спостерігався 1 грудня, торкнувся нашої планети протягом 3-4 грудня. Ця подія в поєднанні зі швидким потоком вітру може підвищила рівень активності вдо STORM G1.
Усі прогнози науковців - попередні. Сонячна активність дуже мінлива і ситуація може змінюватися дуже швидко.
Медики наголошують, що послабити вплив магнітної бурі на організм цілком можливо. Зокрема, за можливості, варто нормалізувати сон, збалансувати водний баланс, віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю та частого вживання кави.