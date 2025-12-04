ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
297
Час на прочитання
1 хв

Магнітна буря 4 грудня: чого очікувати від сонячної активності

Магнітні бурі впливають на самопочуття та емоційний стан.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Associated Press

У четвер, 4 грудня, триватиме потужна магнітна буря. Вона піднялася до червоного рівня - К-індекс 5.7.

Про це повідомили meteoagent та Британська геологічна служба.

Край викиду корональної маси, який спостерігався 1 грудня, торкнувся нашої планети протягом 3-4 грудня. Ця подія в поєднанні зі швидким потоком вітру може підвищила рівень активності вдо STORM G1.

Магнітна буря 4 грудня. Фото: meteoagent.

Магнітна буря 4 грудня. Фото: meteoagent.

Усі прогнози науковців - попередні. Сонячна активність дуже мінлива і ситуація може змінюватися дуже швидко.

Медики наголошують, що послабити вплив магнітної бурі на організм цілком можливо. Зокрема, за можливості, варто нормалізувати сон, збалансувати водний баланс, віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю та частого вживання кави.

Дата публікації
Кількість переглядів
297
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie