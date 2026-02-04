ТСН у соціальних мережах

Магнітна буря 4 лютого: яка буде її активність

Поки геомагнітні умови спокійні, але очікується, що вона значно посилиться вже у найближчі дні.

Магнітна буря

Магнітна буря / © Associated Press

У середу, 4 лютого, активність Сонця послабиться. Очікується слабка магнітна буря зеленого рівня, яка матиме К-індекс 1,7.

Про це стало відомо з даних Мeteoagent та Британської геологічної служби.

Єдиний спрямований на Землю корональний викид маси (CME) у прогнозі пов'язаний зі спалахом X8.1 від 1 лютого. Моделювання цієї складної події передбачає миттєвий удар 5-го лютого. Геомагнітна активність може досягти рівнів STORM G1 - STORM G2.

Магнітна буря 4 лютого. Фото: meteoagent.

Магнітна буря 4 лютого. Фото: meteoagent.

Зауважимо, збурення геомагнітного поля Землі з різною інтенсивністю зазвичай тривають від кількох годин до кількох днів.

