-
- 383
- 1 хв
Магнітна буря 4 лютого: яка буде її активність
Поки геомагнітні умови спокійні, але очікується, що вона значно посилиться вже у найближчі дні.
У середу, 4 лютого, активність Сонця послабиться. Очікується слабка магнітна буря зеленого рівня, яка матиме К-індекс 1,7.
Про це стало відомо з даних Мeteoagent та Британської геологічної служби.
Єдиний спрямований на Землю корональний викид маси (CME) у прогнозі пов'язаний зі спалахом X8.1 від 1 лютого. Моделювання цієї складної події передбачає миттєвий удар 5-го лютого. Геомагнітна активність може досягти рівнів STORM G1 - STORM G2.
Зауважимо, збурення геомагнітного поля Землі з різною інтенсивністю зазвичай тривають від кількох годин до кількох днів.